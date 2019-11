Betoverend Breda: korter en zonder kerstmarkt

‘Sterker mens worden’ bij Sterren van Morgen

18:56 BREDA/OOSTERHOUT - De bal als middel om hogerop te komen. Niet alleen in het voetbal, maar ook in de maatschappij. Het is het idee Sterren van Morgen, een begrip in Breda-Noord. Drijvende kracht Amine Bakbachi regelt al jaren straatvoetbaltoernooien en trainingen voor jongeren. De meest getalenteerden mogen zelfs spelen tegen jeugdteams van Vitesse, NAC of Den Bosch.