Betere doorstroming niet genoeg voor Teteringen, dorp wil minder verkeer op Oosterhoutseweg

Extreem vroege geit­jespret in Prinsen­beek

PRINSENBEEK - Extreem vroeg, vinden ze de geboorte van de geitjes in de dierenweide bij Park Overbos. Een van de vier kleine hummeltjes overleefde de eerste nacht niet. De drie andere dartelen inmiddels vrolijk rond in het weitje op het eilandje in het park naast de A16.

11 februari