Beter omgaan met je autisme dankzij passie voor kunst

Zijn Bravis en Amphia klaar voor tweede corona-golf?

8:00 ROOSENDAAL/BREDA - Amphia en Bravis ziekenhuis zijn voorbereid op een mogelijk tweede golf van coronapatiënten. Zorgpersoneel is bezorgd over het stijgend aantal besmettingen, maar de capaciteit is op orde om zo nodig rap op te schalen. Op de intensive care van het Bredase Amphia ligt momenteel één patiënt met corona.