‘Betaald werk is voor mij nu even geen optie’

Waarom ben je ooit vrijwilligerswerk gaan doen? ,,Een paar jaar geleden raakte ik de regie over mijn leven compleet kwijt. Ik moest erkennen dat ik verslaafd was en onder ogen zien dat ik aan de slag moest met psychische problemen die ik vanuit mijn verleden met me mee droeg. Daarnaast lag er thuis een stapel aan onbetaalde aanmaningen en boetes. Hiervoor werd ik op basis van de Wet Mulder in detentie geplaatst. Ik heb twee maanden in de gevangenis gezeten, de andere zes maanden heb ik in een psychiatrische kliniek aan mezelf gewerkt. Van daaruit ben ik begonnen met vrijwilligerswerk bij een kringloopwinkel. Ik heb ook recht op een plekje in deze maatschappij, hield ik mezelf voor. Ik mag ook meedoen.”