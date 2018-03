Betaald parkeren moet Belcrum verlossen van waterbedeffect

Breda legde al bijna 120 hectare nieuwe natuur aan

12:18 BREDA - De gemeente Breda loopt vooruit met de aanleg van nieuwe natuur aan de randen van de stad. De ambitie in 2016 was om in vijf jaar tijd 144 hectare aan nieuwe natuur te maken, eind 2018 komt de gemeente al uit op 120 hectare. ,, We zijn goed en snel op weg.''