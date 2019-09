Bestuurster snorscooter onderuit na botsing met auto in Breda

Biefstuk­res­tau­rant Loetje maakt met rebus opening in Breda bekend: 25 oktober

16:57 BREDA - Nadat vorig jaar zomer al naar buiten kwam dat biefstukketen Loetje naar Breda komt, is nu eindelijk bekend wanneer het restaurant daadwerkelijk van start gaat. Uit een rebus op de Facebook-pagina van Loetje is op te maken dat 25 oktober de openingsdatum is.