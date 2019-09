Bestuurster scooter naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Breda

update Meerdere locaties zorginstel­ling Amarant besmet met norovirus

17:05 BREDA - Zorginstelling Amarant heeft sinds vorige week last van een buikgriepuitbraak. Zowel de woonlocatie in Rijsbergen als in Tilburg is getroffen door het norovirus. De instelling voor mensen met een verstandelijke beperking verwacht dat het aantal zieken de komende week nog niet zal afnemen.