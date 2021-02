Bestuurster belandt met auto in sloot in Bavel, gewond naar het ziekenhuis gebracht

video Zorgmede­wer­kers figureren in muziekvi­deo The Eye Of The Storm: ‘Als je elkaar vasthoudt, komt het goed’

16 februari KLEIN-ZUNDERT - In de video van The Eye Of The Storm van The Boxx Orchestra figureren zorgmedewerkers. Componist Jan Boekestein liet zich inspireren door wat een lockdown met mensen doet.