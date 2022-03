Bestuurders scheuren met 140 en 165 km per uur over 60 km weg in Terheijden en raken rijbewijs kwijt

Schoolter­rein bijna klaar, nu openbare ruimte rond Talenten­cen­trum Bavel aan de beurt

BAVEL - Het nieuwe Talentencentrum in Bavel is al ruim een half jaar in gebruik en ook de buitenruimte rond de school is ver ingericht. Nu die klussen zo goed als klaar zijn, is de openbare buitenruimte aan de beurt. Naar verwachting gaat dat werk in de meivakantie beginnen.

10 maart