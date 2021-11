Bestuurders openen met boompje de opgeknapte Rucphenseweg

ZUNDERT/ RUCPHEN - Wanneer was het? Ergens in februari. Terwijl BAM begon met het groot onderhoud van de Rucphensweg, kroop wethouder Patrick Kok onder zijn bureau in het Zundertse Raadhuis. ,,Nu gaan we het krijgen", dacht hij.

Maar de verwachte tsunami van telefonerende klagers, bleef uit. ,,De communicatie met de boomkwekers, de sector voor wie de weg een levensader is, en de manier waarop bijvoorbeeld BAM contact hield met de verschillende gebruikers, was duidelijk adequaat geweest. Mijn complimenten.”

Boom

En zo klopte Kok maandagmiddag tevreden de aarde van zijn handen. Die was daar aan blijven kleven na het klusje dat hij even daarvoor klaarde. Met zijn Rucphense collega René Lazeroms en de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat had hij ter ere van de (bijna) opening van de N638 een boompje geplant.

Een moment om even bij stil te staan, vonden ze alledrie. De weg tussen Zundert en Rucphen is er niet zomaar eentje. Jarenlang stond hij te boek als erg gevaarlijk. Met als stille getuige de lommerrijke bomen die de weg omzoomden: ,,Een groot deel daarvan was op bumperhoogte totaal ontschorst”, aldus de gedeputeerde.

Bijzonder asfalt

Het was duidelijk: de weg moest veiliger. En, na tal van inspraakbijeenkomsten, aangepaste ontwerpen en uitstel na een beroepsprocedure, werd begin dit jaar met het werk begonnen. Zo'n vierhonderd bomen waren toen al weg, die waren in 2020 al gekapt. ,,Maar die zijn allemaal herplant", aldus Van der Maat. Sterker: er zijn zelfs meer dan vierhonderd bomen terug geplaatst.”

De weg, die, zo meldt de provincie Brabant, een slordige 10 miljoen euro kostte, is voorzien van een unieke asfaltsoort, aldus directeur Eric van Avendonk van BAM. Verwarmd op lage temperatuur, zodat de CO2-uiitstoot minder was, voorzien van geluidsreductie: ,,En we hebben steentjes uit oud asfalt teruggewonnen en hergebruikt.” Daar was al mee geëxperimenteerd in Oosterhout. ,,Nu hebben we het ook hier toegepast.”

De N638 is eind deze week open voor het verkeer. Vanwege de kou kan een ministukje pas in het voorjaar zijn definitieve toplaag krijgen.