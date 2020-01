Bestuurder rijdt verkeerslicht omver in Breda

Tijdelijk holocaust­mo­nu­ment onthuld in binnentuin De Nieuwe Veste in Breda

24 januari BREDA - In de binnentuin van De Nieuwe Veste is vrijdag een holocaustmonument onthuld. Het kunstwerk bestaande uit blauwe lichtgevende stenen is gemaakt door kunstenaar Daan Roosegaarde en ligt verspreid over 170 Nederlandse gemeentes. In totaal kent het werk precies 104.000 steentjes, evenveel als het aantal holocaustslachtoffers in ons land.