Bestuurder rijdt levensgevaarlijk met klapband over A58, is 'katjelam'

WK Voetbal Bredanaars juichen tijdens WK voor Marokko: 'Dit team is half Nederlands!'

12:30 BREDA - Broodjeszaak Deli in Breda is helemaal roodgekleurd, niet voor de Rode Duivels, maar het rood van de Marokkaanse vlag. Eigenaar Ahmed Bouhdaid heeft erg veel zin in het toernooi.