Bestuurder rijdt in Terheijden 68 kilometer te hard op 60-kilometerweg

Boswachterscolumn Doe mee aan het Jaar van de Groene Tuin: wat een feest zou dat opleveren

Afgelopen week was het de Week van de Groene Tuin met als doel om zoveel mogelijk tuinen, balkons en straten (verder) te vergroenen en te verduurzamen. Volgens mij hebben heel veel mensen niet beseft dat het zo’n week was, want ik zag in mijn omgeving juist heel veel stenen verschijnen.

19 april