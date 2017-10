Bestuurder raakt van de weg en rijdt verkeersbord omver

Vakjury erg enthousiast over Corso Zundert 2017

14:18 ZUNDERT Wat het publiek van het Zundertse corso eigenlijk al wist, is nu bevestigd in het officiële rapport van de vakjury dat deze week is verschenen, De vakbekwame beoordelaars winden er er geen doekjes om en schrijven onomwonden: ,,Over het gehele niveau van Corso Zundert 2017 is de jury erg enthousiast."