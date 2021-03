Bestuurder Paul Rüpp vertrekt bij Avans, ‘de moeilijkste beslissing’

Rüpp is bijna twaalf jaar voorzitter van het college van bestuur van Avans. ,,Ik neem als bestuurder de hele dag beslissingen, maar dat was de moeilijkste. Ik heb er dan ook lang over nagedacht.”

Maar het moment is goed, zegt hij zelf ,,Het fundament is ongelooflijk stevig en de eerste stappen in het verwezenlijken van de nieuwe, zeer uitdagende ambitie zijn gezet", aldus Rüpp die verwijst naar de coronacrisis en het moeilijke gesternte waaronder het hoger onderwijs op dit moment opereert. ,,Hopelijk kunnen we na de zomer zoveel mogelijk weer het normale hogeschoolleven hervatten.”

Rankings

Avans Hogeschool groeide in de periode dat Rüpp voorzitter was van 17.000 tot nu ruim 35.000 studenten. De hogeschool met locaties in Breda, Den Bosch, Tilburg en Roosendaal staat al die jaren in de top van vele rankings. Zo stond Avans tijdens het voorzitterschap van Rüpp onafgebroken op nummer 1 van beste hogescholen in landelijke rankings als Keuzegids HBO en Elsevier Beste Studies.

Leven Lang Leren

Rüpp was ook jarenlang dagelijks bestuurslid van de Vereniging Hogescholen. Als portefeuillehouder deeltijdonderwijs maakte hij deel uit van de Commissie Rinnooy Kan over Leven Lang Leren. Rüpp gaat zich na onder meer richten op zijn toezichthoudende functies en nieuwe maatschappelijke activiteiten.

Raad van toezicht betreurt het vertrek van Rüpp

De raad van toezicht van Avans ziet Rüpp niet graag gaan. Voorzitter Ruud Vreeman zegt zijn vertrek te betreuren. ,,Maar we wisten al even dat hij hier mee bezig was. Hij heeft dat plan voor enige tijd in de ijskast gezet, mede vanwege het eerdere vertrek van de vorige vicevoorzitter van het het college van bestuur. Maar zeker ook om de organisatie door de coronacrisis te loodsen. Dat tekent hem en dat waarderen we zeer.”

De raad van toezicht buigt zich in de komende periode over de opvolging van Rüpp.