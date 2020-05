Bestuurder gooit papiertje uit het raam in Breda, blijkt ruim 20 pakjes drugs op zak te hebben

Column De fietser: ‘Op weg naar mijn jeugd’

22 mei ,,Fietsen is boeiend dankzij de bochten”, zegt de fietser. ,,Wat ligt er achter een bocht? Je weet het niet. Dat is spannend. Daarom is er weinig aan om in de Zeeuwse polders te fietsen. Dat gaat alleen maar rechtdoor. Brabant is ideaal. Daar barst het van de bochten.”