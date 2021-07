Bestuurder bekneld bij botsing met twee auto's in Breda

Man (24) beroofd van portemon­nee in Breda, politie houdt één verdachte (19) aan

8 juli BREDA - Een 24-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag beroofd van zijn portemonnee op de Stationslaan in Breda. De twee verdachten sloten het slachtoffer die op zijn scooter zat in, beroofden hem en sloegen daarna op de vlucht. De politie heeft één verdachte (19) weten aan te houden.