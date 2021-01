Bestuurder auto die op de kop belandde op A58 wilde ziekenhuis verlaten ondanks gebroken nek

Boete voor café De Kater in Breda voorlopig van tafel

15 januari De boete van 1360 euro die café De Kater aan de Havermarkt in Breda kreeg voor het serveren van alcohol aan minderjarigen is voorlopig van tafel. De rechter oordeelt dat de gemeente het bezwaar dat de eigenaar daartegen had ingediend ten onrechte als ‘niet-ontvankelijk’ heeft beoordeeld.