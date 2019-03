Bestuurder aangehouden na klap tegen lantaarnpaal in Breda

Duikers brandweer halen tweetal uit ijskoud water vlakbij NAC-stadion in Breda

6:08 BREDA - Duikers van de brandweer hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen uit het ijskoude water moeten halen in Breda. Beiden zijn per ambulance met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis.