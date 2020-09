Bestuur Amphia ziekenhuis steunt personeel dat naast extraatje duizend euro grijpt. ‘Kabinet, geef alle medewerkers die zorgbonus!’

‘Oneerlijk’

Veel voedingsassistentes en personeel van de afdeling radiologie en de röntgen in het Amphia reageerden teleurgesteld toen bleek dat zij niet in aanmerking komen voor de bonus. Ze vinden het oneerlijk dat zij het extraatje niet krijgen terwijl ook zij zich in maart en april in beschermende pakken op de corona-afdelingen uit de naad werkten.

Quote Wij hebben ook in die benauwde pakken moeten werken, hebben veel ellende gezien en risico gelopen. Waarom wij dan niet die bonus? Angelique Konings-Dersjant, Voedingsassistente Amphia

Andere collega's met wie ze op de corona-afdelingen werkten, krijgen het geld wel. Raar, vindt voedingsassistente Angelique Konings-Dersjant die samen met zo'n zestig collega's in maart en april coronadiensten draaide. ,,Ook wij moesten in die pakken werken wat erg warm en benauwd was. Ook wij hebben veel ellende gezien, mensen zien overlijden. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. En we hebben door op die afdeling te gaan werken, zelf ook veel risico gelopen. Dus waarom wij dan niet die bonus?‘’

Aanvraag

Angelique en veel van haar collega's krijgen nu steun van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Die stuurde woensdagmiddag een communiqué rond waarin wordt aangekondigd dat er een aanvraag naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat om alle medewerkers in aanmerking te laten komen voor de bonus. ,,We willen niet dat er onderscheid wordt gemaakt. Het extraatje moet er voor ál het zorgpersoneel zijn‘’, aldus een woordvoerder.

Waardering

Konings en al die andere medewerkers die niet voor de bonus in aanmerking komen, zijn blij met de steun. ,,Nu de besmette patiënten weer binnenkomen mogen wij straks wel weer lange dagen maken op de corona-afdeling. Natuurlijk gaan we dat doen want we laten die mensen niet in de kou staan. Maar dan wil je ook wel een beetje waardering voor je werk hebben.‘’

Brede steun

Veel raden van bestuur van andere ziekenhuizen gingen het Amphia al voor in het vragen van een bonus voor ál het zorgpersoneel, niemand uitgezonderd. Onder andere het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en ziekenhuizen in Limburg trokken al in Den Haag aan de bel. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaf recent aan dat alle ziekenhuismedewerkers in aanmerking moeten komen voor het extraatje.

Het kabinet heeft nog geen standpunt ingenomen over de vraag of al het zorgpersoneel in aanmerking komt voor de bonus.