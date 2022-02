Bestuur Alphen-Chaam krijgt huiswerk mee voor Meerjarenplan

Afscheids­ron­de Peter van Rosendaal (58) in ‘zijn’ Valkenberg­park in Breda

BREDA - Met een afscheidsronde door ‘zijn’ geliefde Valkenbergpark in Breda namen zaterdagochtend tientallen mensen afscheid van Peter van Rosendaal (58). Hij overleed op woensdag 9 februari. Bijna elke Bredanaar kent ‘die gozer op z’n blote voeten’ die bijna dagelijks in het park te vinden was.

13:06