Bestelbus met vermoedelijk pakketten drugs gevonden in Breda, man (29) gearresteerd

bij de rechter Verslaafde Joost stal meer dan 10 AED's: ‘Van alle domme dingen die ik deed, was dit het al­ler-aller­domste’

3 mei BREDA - Joost K. (31) uit Breda was in 2018 behoorlijk van het padje, om het even populair te zeggen. Om zijn verslaving te kunnen bekostigen, was hij in staat alles te stelen wat los en vast. Het is de man die nu voor de politierechter zit niet aan te zien: keurig gekapt, nette blouse en dito broek en schoenen.