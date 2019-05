Beste terrassen gebundeld in een gids: ‘Op de Havermarkt in Breda is ijsthee populairder dan cola’

INTERVIEW Bredase horecaman Jack Vink heeft na vijftig jaar zijn laatste klus ge­klaard

12:00 BREDA - Na vijftig jaar in de Bredase horeca gewerkt te hebben, gaat Jack Vink met pensioen. Maar hij zal nog geregeld even binnenlopen bij Bobbi’s, Dickens of Bleue, om maar enkele ‘Vink-zaken’ te noemen.