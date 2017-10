'Beste gebouw' station Breda weer in de race voor architectuurprijs

Een in naam kleinere onderscheiding dan de eerder dit jaar gewonnen verkiezing voor het Beste Gebouw van 2017, uit handen van de Bond van Nederlandse Architecten, een van de belangrijkste architectuurprijzen van het land. Maar desalniettemin weer een blijk van waardering binnen het vakgebied.

De Abe Bonnema Architectuurprijs moet het gedachtegoed van de gelijknamige ontwerper in ere houden. De prijs is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de twee jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking is opgeleverd in Nederland. Een gebouw dat naar het oordeel van een onafhankelijke jury een prestatie is 'van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt'.

Architect van het Jaar

Architect Koen van Velsen won voor het ontwerp van het station niet alleen de prijs voor Gebouw van het Jaar, maar ook die voor Architect van het Jaar. Prijzen die de status van het gebouw onderschrijven, maar ook op veel onbegrip bij gebruikers kunnen rekenen. Bij de bouw is veel misgegaan, en ook later stapelden de problemen zich op. Veel winkelruimtes aan Belcrumzijde zijn nog leeg, er zijn lekkages en de affaire van de vallende stenen is nog altijd niet (stijlvol) opgelost.

Naast het Bredase station is ook het Museumeiland in de Biesbosch genomineerd voor de prijs. Dat won eerder al drie internationale Architizer Awards in 2016. Ook het stadhuis van Deventer en het gebouw Patch22 zijn in de race voor de Abe Bonnemaprijs. De bekendmaking en prijsuitreiking vinden plaats op 28 november in het Rijksmuseum. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 50.000 euro.