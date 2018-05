Dus heeft de bewoonster van de Zandbergweg in Breda (ze blijft liever anoniem) zojuist maar een berichtje achtergelaten voor de 'Beste dief' en de mededeling direct ook maar gedeeld op de buurtpreventie-app van Zandberg-West. Ze wil de plek in de achtertuin wel even laten zien. Poortje door en naar achteren. ,,Neem dan ook die paar lege flesjes op de tuintafel mee'', wijst ze. Ze doet er nog luchtig over, maar aan de andere kant: ,,Het is iets onbenulligs, maar het is wel een onderliggend probleem.'' Steeds vaker zien ze in de wijk de veelplegers verschijnen. Nog maar net is een zogeheten Green Egg-bbq uit een achtertuin gejat en een fiets ingeladen in een bestelbus, valt te lezen op de app.