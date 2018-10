Beste bijbaan: Luuk (16) gaat zijn liefde voor Breda delen met alle jongeren

Een jongerenambassadeur van de stad, als het ware. Luuk gaat Breda onder meer via social media aanprijzen onder de jeugd en denkt mee hoe de stad nog aantrekkelijker kan worden voor jongeren.

Paplepel

Niet zo moeilijk, zegt de kersverse directeur na zijn uitverkiezing maandagmiddag: ,,De liefde voor Breda is er bij mij met de paplepel ingegoten.'' Zijn ouders namen hem altijd mee op sleeptouw als er iets te beleven viel in de stad. De OLV-leerling was onder meer jeugdprins van het Kielegat en kent inmiddels elk verborgen plekje in de stad.

Dat die informatie niet bij iedereen bekend is, daar gaat-ie hoogstpersoonlijk verandering in brengen. ,,Er is minimaal twee keer per maand wel iets leuks te doen in Breda waar je als jongere bij móet zijn. Neem dat sneeuwballengevecht in het Valkenberg afgelopen winter. Hartstikke tof, maar je moet wel weten dat 't er is.''

Volledig scherm Luuk Peters: 'Dat sneeuwballengevecht in het Valkenberg afgelopen winter, hartstikke tof, maar je moet wel weten dat 't er is.' © ron magielse / pix4profs

Fotopunten

De sportieve Luuk (hij liep ongetraind de halve marathon in een meer dan verdienstelijke tijd) heeft al een plannetje geopperd in de pitch die hij moest doen voor een vierkoppige jury. ,,Zet fotopunten weg door de stad. Er zijn bepaalde punten die zo mooi zijn, zoals het zicht vanaf het dak van de parkeergarage De Barones. Je moet alleen weten dat die plek er is. Die foto's kunnen rondgaan op social media, waarop jongeren denken: daar moet ik zijn.''

Aan zijn junior directeurschap heeft hij geen dagtaak, immers gaat het schoolwerk op 5vwo gewoon door. ,,Maar een paar keer per week wil ik hem wel zien'', zegt Janine Bos, directeur van Citymarketing Breda. ,,Het is betaalde bijbaan. We gaan samen kijken hoe we die het beste kunnen invullen.''