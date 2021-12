Bespreken van mensenrechten met Yangzhou is nog niet gelukt

BREDA - ‘Aandacht vragen voor de mensenrechten in China’, daar is het Bredase college van B en W nog niet aan toegekomen in de contacten met zusterstad Yangzhou. GroenLinks heeft hier vragen over gesteld.

Breda wil de stedenband met Yangzhou in China voortzetten, maar het is er nog niet van gekomen om de kwestie van de mensenrechten aan te kaarten. Het college van B en W heeft na een motie in januari dit jaar toegezegd om meer plaats in te ruimen voor het bespreken van de mensenrechten in het land.

Verwachting

,,Zoals in de motie is toegezegd hebben we zeker dit voornemen, echter we willen dit doen tijdens een persoonlijke bestuurlijke ontmoeting, niet online. Door COVID-19 is zo’n ontmoeting sinds 2020 niet mogelijk geweest en naar verwachting zal dit voorlopig niet mogelijk zijn", zo schrijft het college van B en W als antwoord op vragen van Peter Bakker (GroenLinks).

Nieuwjaarsgroet

De contacten zijn innig. ,,Er is een nieuwjaarsgroet gestuurd, er zijn online seminars gehouden over de waterprojecten, er is een brief gestuurd om nieuwe bestuurders te feliciteren en er is een videoboodschap gemaakt voor de onthulling in december 2021 van de waterspeelplaats die Breda aan Yangzhou heeft aangeboden.”

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Havengebied in Yangzhou. © EPA

Breda werkt samen met de Chinese stad aan projecten die zijn vastgelegd in het zogeheten ‘Five Year Cooperation Program 2018-2023’. ,,We voeren gezamenlijke projecten uit op de thema’s water en toerisme. Waarbij we ook economie, internationale handel en educatie betrekken.”

Paviljoen

Bakker wil weten hoe het ervoor staat met het paviljoen dat Yangzhou aan Breda schenkt vanwege de tienjarige vriendschapsband. De materialen voor het paviljoen bevinden zich nog in China. ,,COVID-19 is de reden van vertraging. In Breda zijn we bezig met de voorbereidingen om het paviljoen te kunnen realiseren zodra de situatie rondom COVID-19 dit toelaat", schrijft het college. ,,In overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is gekozen voor een locatie in het Valkenberg in de nabijheid van de entree van de Catharinastraat.”