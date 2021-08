Besmeurde gevel Zunderts raadhuis deels hersteld, dader nog altijd onbekend

Zondag bleek dat de voorgevel van het gemeentehuis op de Markt in Zundert was bespat met wat antracietkleurige egaline leek. Wie de dader was en waarom hij of zij het raadhuis besmeurde, is nog altijd onduidelijk. ,,We hebben inmiddels aangifte gedaan en de politie is met een onderzoek gestart", aldus de woordvoerder. Of de politie al ietsje wijzer is geworden, kan hij niet zeggen. Sowieso: ,,Hebben we afgesproken dat we als gemeente gedurende het onderzoek geen verdere uitspraken doen.”