Besluit over Turkse moskee in Breda-Noord valt pas na kerstvakantie

BREDA - Pas na de kerstvakantie wordt duidelijk of de gemeente in beroep gaat tegen het besluit van de bestuursrechter dat de bouw van moskee in Breda-Noord niet door mag gaan. “We zijn daar nog niet uit,” aldus wethouder Paul de Beer.

Twee weken geleden werd bekend dat de rechter buurtbewoners in het gelijk heeft gesteld die bezwaar maakten tegen de bouw van de moskee naast het voormalige politiebureau in de Vlaanderenstraat. De rechter vernietigde de omgevingsvergunning die de gemeente had verleend.

Lees ook PREMIUM 'Moskee-uitspraak’ komt hard aan op stadskantoor in Breda Lees meer

Zorgvuldig

De Beer zei toen dat de gemeente nog wel een week nodig had om de uitspraak goed te bestuderen. “We hebben meer tijd nodig. We willen het heel zorgvuldig doen en we laten ons langs verschillende kanten adviseren,” aldus de wethouder. De gemeente heeft tot medio januari de tijd om in beroep te gaan.

Ook de raadsvragen die de fracties van VVD, D66 en PvdA over de kwestie hebben gesteld, zullen pas begin 2020 beantwoord worden, meldt De Beer.

Politiebureau

De zaak voert terug tot 2013 toen het bestuur van Turkse moskee het oude politiepand kocht. De stichting wilde daarheen verhuizen omdat hun pand in de binnenstad sterk verouderd is. Aanvankelijk leek het er op dat het politiebureau verbouwd zou worden met een aanbouw. Later werd duidelijk dat het bestaande pand gebruikt zou worden voor ontmoetingsruimtes en dat naast het gebouwd een vrij grote nieuwe moskee gepland was. Buurtbewoners accepteerden dat niet omdat ze vrezen dat groen verdwijnt en dat parkeeroverlast ontstaat.

Onvoldoende

De bewoners hebben nu al twee keer gelijk gekregen van de rechter. In de laatste uitspraak stelt de rechter dat het om een ‘ingrijpende stedelijke ontwikkeling’ gaat die onvoldoende is onderbouwd. De rechter vroeg zich onder andere af of er straks sprake is van twee Turkse moskeeën in Breda en of daar wel behoefte aan is. Dat de nieuwe moskee 431 m2 groot wordt voor 263 bidplaatsen en de huidige moskee 280 m2 omvat en plek biedt aan 272 bidplaatsen, ziet de rechter evenmin uitgelegd.

Verrassend

Hasan Barut van de bouwcommissie voor de nieuwe moskee laat weten de uitspraak ‘verrassend’ te vinden en is het niet eens met de argumenten. “Er ligt wel degelijk een uitgebreide onderbouwing, maar daar is onvoldoende naar gekeken. We vervangen het huidige pand. Twee moskeeën, dat is niet de bedoeling,” zegt hij.