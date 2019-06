Bertens over Kiki-koorts in Rosmalen: ‘Enige toernooi waar ik thuis in Breda kan slapen’

De handtekeningen- en kiekjesjagers moeten bij de pinken zijn. Bertens is na haar gewonnen partij in de eerste ronde op het tennistoernooi van Rosmalen tegen Johanna Larsson (6-3 6-1) bliksemsnel vertrokken. Al lopende zet ze een paar krabbels en poseert ze een aantal keer voor een foto bij de uitgang van het center court waar zo’n 100 fans zich verzameld hebben voor een kiekje met Kiki. Met een golfkarretje van de organisatie spoedt ze zich daarna terug naar de anonimiteit van de spelerslounge op het Autotron.

Dat heeft met arrogantie niets te maken. De beste Nederlandse tennisster ooit houdt nou eenmaal niet zo van al die aandacht. Bovendien: ze komt hier in eerste instantie om een prestatie te leveren, niet om aan alle verwachtingen van de fans te voldoen. ,,Een paar foto’s en handtekeningen zijn prima, maar ik wil ook op tijd naar huis”, zou ze er een halfuur later op de persconferentie over zeggen. In dit geval ook letterlijk ‘huis’, want dit is het enige toernooi van het tennisjaar waarbij Bertens gewoon thuis in Breda kan slapen.

Bertens-mania

De Libema Open heeft veel baat bij de Bertens-mania die hoort bij haar nieuwe status als nummer 4 van de wereld. Waar tijdens de eerste dagen van het toernooi de tribunes doorgaans magertjes bezet zijn, is dat vandaag anders. Op het moment dat Bertens tegen een uur of 15 het centre court betreedt, is het stadion voor ruim driekwart gevuld. En dat terwijl de Oranje-Leeuwinnen een paar 100 kilometer zuidwaarts in Le Havre zo’n beetje tegelijkertijd aan hun eerste WK-duel beginnen. Het is overduidelijk: Rosmalen heeft Kiki-koorts, al kunnen daar deze week echt nog wel wat graadjes bij.

De aanwezigheid van zo veel Nederlanders levert Bertens namelijk niet meteen een enorm thuisvoordeel op. Daar zijn ‘we’ nou eenmaal niet chauvinistisch genoeg voor, past ook niet helemaal bij het keurige tennispubliek. Verwacht in Rosmalen dus geen extravagante uitdossingen, geschminkte gezichten of verbale uitspattingen. Een afgemeten ‘Kom op Kiki!’ is het enige wat zo nu en dan van de goedgevulde tribunes rolt. Los van die typische (bescheiden) tennisapplausjes natuurlijk.

Uitverkocht

Quote Ik merk het aan aandacht in de pers, verzoeken van sponsoren. Iedereen wil iets van Kiki Marcel Hunze, Toernooidirecteur Ook voor toernooidirecteur Marcel Hunze telt de Kiki-factor. ‘Zijn’ toernooi heeft zulke uitschieters niet per se nodig, zegt hij, maar de aanwezigheid van Bertens de wereldtopper zorgt wel voor net dat beetje extra. Dat het op het evenemententerrein achter hem zo vroeg in de tennisweek al een stuk drukker lijkt te zijn dan normaal, onderschrijft hij. Niet alleen in het stadion, maar zeker ook op de bijbanen en in het ‘dorp’. ,,Het toernooi staat al jaren als een huis, maar het succes van Kiki trekt zeker mensen. Ik merk het aan aandacht in de pers, verzoeken van sponsoren. Iedereen wil iets van Kiki.”

Zo is het center court op deze dinsdag uitverkocht voor de eerste drie partijen, waaronder die van Bertens. Kiki verkoopt kaartjes, zo blijkt uit een korte rondgang. Er zijn veel bezoekers die puur vanwege de aanwezigheid van Bertens naar het Autotron zijn gekomen. Het is dat de Belgen, traditiegetrouw ook met velen aanwezig in Rosmalen, hun stoeltjes niet innemen voor Bertens-Larsson. Anders waren de tribunes zonder meer nóg voller geweest.

Extraatjes

De Rosmalense Kiki-koorts blijft in ieder geval nog twee dagen duren. Vandaag komt Bertens in actie tijdens het dubbeltoernooi, een dag later staat haar tweederondepartij met landgenote Arantxa Rus op het programma. Een extraatje voor het publiek is de persconferentie voor kinderen die ze vandaag doet. ,,En dat zal niet het laatste zijn deze week”, verwacht Bertens. ,,Het is mijn taak ook dingen voor het toernooi te doen.”