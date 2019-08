Beroving waardetransport in Rijsbergen: geldchauffeur zwicht voor ‘lekkers’

De geldloper van Secure Cash is nu opruimer in een bouwploeg en woont in een kamertje van twee bij twee meter. En er hangt hem een straf boven het hoofd van de rechtbank in Breda. Verdachte H.O. werkte nog maar net bij zijn nieuwe baas Secure Cash in Rotterdam. Dealer Bobby ruikt kansen als hij O. in zijn uniform ziet. De man is gescheiden, heeft weinig contact met zijn zoon en z’n vader is ziek. Dat helpt allemaal niet bij z’n coke-verslaving.