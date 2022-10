Beroving in Breda na bedreiging met mes

Bij de rechter Verliefde kruimeldie­ven bekennen diefstal van parfum: 'Politie sloeg me’

BREDA - Petru (32) en Catalin (29), twee geliefden, hebben elkaar negen dagen moeten missen. Het in Roemenië geboren koppel is woonachtig in Antwerpen. Maar sinds ze op 4 oktober in de kraag werden gevat in de Tilburgse parfumwinkel Douglas, verblijven ze in een Nederlandse politiecel.

17 oktober