Beroving door drietal mislukt in Breda

Sint-Wil­li­bror­dus­kerk jubileert: op zoek naar nieuwe invulling

19:00 BREDA - De Sint-Willibrorduskerk in Teteringen viert aankomende zondag 24 september haar negentigjarig bestaan. Bezoekers mogen meedenken over een nieuwe invulling voor het Rijksmonument: suggesties zijn welkom in de ideeënbus.