Beroemde kunstenaar maakt in Zundert enorme dahlia-Van Gogh

ZUNDERT - Het is 20.30 uur wanneer in de schemering in de tuin achter het Van GoghHuis in Zundert de Braziliaan Fabio Ghivelder in een 13 meter hoge toren van steigermateriaal klimt. Ghivelder werkt voor Vik Muniz. Zijn landgenoot. Kunstenaar van wereldfaam. Met studio's in New York en Rio de Janeiro.

Het is die kunstenaar, Vik Muniz die, zodra hij een mailtje ontving van directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis, niet aarzelde, maar onmiddellijk handenwrijvend naar Zundert toog.

Muniz houdt van 'community art'. Kunst die hij samen maakt met een gemeenschap. Toen hij hoorde van het corso, was zijn belangstelling gewekt. Zoveel inwoners van een relatief kleine gemeente, die maanden achter elkaar samen werken aan iets moois, het charmeerde hem.

Schoenen

Het is inmiddels een paar maanden verder. Boven in de toren knipt Ghivelder een beamer aan. Beneden, op een immens plateau van 100 vierkante meter, licht vaag een kunstwerk op. Het blijken de Schoenen van Vincent van Gogh. Hij schilderde ze in 1887.

Een groepje Brazilianen gaat onmiddellijk aan de slag. Halen uit een paar kisten, dahlia's. Beginnen één voor één de bloemen aan te brengen op de contouren van het schilderij.

Dirven legt intussen uit. Hoe Muniz het kunstwerk van Van Gogh op bizar groot formaat namaakt met dahlia's. Hoe het de inwoners van Zundert zijn die zij aan zij met de Brazilianen de bloemen eind deze week vrijwillig komen 'tikken'. Zodat er uiteindelijk een kunstwerk ontstaat dat een beetje vreemd overkomt: een dahlia-Van Gogh.

Reproductie

Het past bij Muniz. ,,Hij maakt vaker reproducties waarbij hij speelt met vreemde materialen", vertelt Dirven. Daarmee dwingt hij de kijker om na te denken over wat hij nou eigenlijk ziet. Dirven: ,,Het grote publiek is vaak meer bekend met een reproductie van een beroemd kunstwerk, dan met het origineel." Muniz laat nadenken over hoe tegenwoordig wordt omgegaan met kunst.

Maar het is ook gewoon mooi. En bijzonder. Juist ook, omdat het om de Schoenen van Van Gogh gaat. ,,Schoenen die Van Gogh schilderde. Die hij waarschijnlijk zelf heeft gedragen. En die, net als het kunstwerk nu in de tuin, van bovenaf te zien zijn." Schoenen die bovendien verwijzen naar Zundert. ,,Want hier liggen zijn voetstappen."

Van Gogh

Vooral dat is iets dat de Brazilianen die in Zundert de dahlia's tikken, nauwelijks kunnen geloven. Zoals Ghivelder zegt: ,,Het is een droom te werken op de grond waar Van Gogh heeft gelopen."