Beroemde foto Van Gogh: Vincent blijkt broer Theo te zijn

Vreemd genoeg leverde de vergelijking tussen de twee jeugdportretten ook geen match op. ,,Tegelijk werd ik benaderd door Yves Vasseur, die toen bezig was met de voorbereiding van de tentoonstelling Van Gogh in de Borinage in Mons.



Hij ontdekte in een Brussels lexicon dat Balduin Schwarz, de fotograaf van het jeugdportret, zich pas in 1870 in Brussel vestigde. Maar Van Gogh was in 1870 al zeventien jaar oud en dit is geen jongen van zeventien.’’