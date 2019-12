Beroemd Bredaas ooievaarsnest dreigt met kuikens en schoorsteen om te vallen, weggehaald voor tientallen spotters

Klokkenlui­ders­gil­de Breda doet gooi naar deelname Songfesti­val

18:30 BREDA - Het was even wennen voor John Gruyters en Nol Frishert uit Breda. Daar hoorden ze woensdag Mathijs van Nieuwkerk hun namen noemen. In één adem met Femke Halsema, Robert ten Brink, Cornald Maas en andere gasten van De Wereld Draait Door.