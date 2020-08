Bernardusoctaaf en de kermis in Ulicoten gaan door, met aangepast programma

Het thema van de 25e editie is: ‘Dat de Heer Zijn woord uitzendt en het vloeibaar maakt voor ons.’ Er staan vier vieringen op het programma, aanmelden is verplicht. Er is geen voettocht zoals anders, geen grote koren, maar wel een Kruisweg en zang. De Bedevaartsdag op zondag 23 augustus heeft pastoor Maickel Prasing als voorganger. Hij was in 1995 de initiatiefnemer bij de herintroductie van dit octaaf in Ulicoten. ,,Iedereen is welkom”, benadrukt de organisatie, ,,een feest zonder pelgrims is geen feest.”