Bergman kliniek Breda in tien jaar tijd geduchte concurrent voor gevestigde orde

Revanchege­voe­lens bij Van Schuppen, die droomt van hoofdrol voor ‘zijn’ publiek: ‘Ik ben er ziek van hoe het nu met NAC gaat’

30 september Boris van Schuppen was afgelopen week tijdens de nederlaag tegen FC Eindhoven (2-0) een van de schaarse lichtpuntjes in de ploeg van NAC. Het Bredase talent maakte zijn basisdebuut en was enkele keren gevaarlijk voor het doel. De aanvallende middenvelder zit vol revanchegevoelens na de zeperd in Eindhoven.