Bergman Clinics in Breda groeit maar door: ‘Ooit zaten we hier met twee tuinstoeltjes’

vierde divisie Toekomstig leider Cas van den Broek pakt steeds vaker hoofdrol bij Moerse Boys: ‘Als ik speel, moet ik leveren’

Eigenlijk had Cas van den Broek de kraker tegen RKZVC moeten missen vanwege een schorsing. Maar Moerse Boys vocht de schorsing van de middenvelder aan en dat was maar goed ook. Met twee treffers was hij een van de hoofdrolspelers in de eerste zege van het seizoen: 4-1.

25 september