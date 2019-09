Bergen speelplezier binnen en buiten op De Vossenberg

BuitenspelenGILZE - Waar kunnen kinderen in West-Brabant naartoe om vrijuit te bewegen, te ontdekken en te leren hun grenzen te verleggen? Vandaag een aflevering over binnen- en buitenspeelparadijs De Vossenberg in Gilze.

In de kerstvakantie van 2005 heropende voormalig varkensboer Johan Lanslots in Gilze zijn schuurdeuren. Nou ja, heropende, hij bouwde voor binnen- en buitenspeelparadijs De Vossenberg een nieuwe hal naast zijn huis. Sindsdien is de voormalige boerderij een gedroomd uitje voor kinderen uit de hele regio.

Kinderfeestje

Zoë Suijkerbuijk uit Klein Zundert is het stralend middelpunt bij een van de verschillende kinderfeestjes die deze middag plaatsvinden. Ze mocht zes vriendinnetjes meenemen om haar zevende verjaardag te komen vieren. De cadeaus zijn al uitgepakt en tussen het spelen door is tijd vrijgemaakt om even snel een bord friet en een snack te komen scoren. Zoë’s ouders zitten samen aan een met lege borden gevulde tafel. ,,Een mooie gelegenheid voor een feestje”, zegt moeder Yvonne.

Volledig scherm Lev Blankers. © Martijn Schraven Er zijn vijf verschillende hoeken of activiteiten aan te wijzen in De Vossenberg. De speeltoestellen binnen, de knutselzolder, daarnaast de bouwzolder met megablokken, het buitengedeelte en daarbij de crossbaan waar ’s middags onder begeleiding van een van de medewerkers om het hardst gefietst kan worden.

Lev (3) uit Raamsdonksveer zou het liefst de hele dag Piet Piraat spelen. Helaas voor hem is er geen piratenschip-speeltoestel te vinden in Gilze. Maar, het knutselthema van deze maand is dan wel weer: piraten. Dus kan hij zich straks op de knutselzolder nog helemaal uitleven. Nadat hij zich een tijdje in de zandbak heeft geamuseerd, toont hij zijn kunsten op de trampolines. Ternauwernood wordt een botsing met een van de andere kinderen voorkomen. Waarna Lev besluit om toch maar een eigen springmat uit te zoeken.

Pannaveldje

Even later, klimmend op de grote klimjungle (wat hij goed kan), gaat het alsnog bijna mis als hij het gat van de klimtouw-opgang even mist. Gelukkig is de schrik groter dan dat de val hard is. Toch is de liefde voor het klimtoestel éven van de baan en hij gaat samen met papa voetballen op het panna-veldje.

Volledig scherm Handjes in de lucht en glijden maar. © Pix4Profs / Jan Stads Saskia Blankers, de moeder van Lev vertelt dat dit hun eerste bezoek is aan De Vossenberg. ,,Gevonden op internet”, zegt ze. ,,We wilden eens iets nieuws uitproberen en dit bevalt ons prima. Het binnengedeelte, het feit dat er een knutselzolder is én dat het allemaal lekker overzichtelijk is, maakt het aantrekkelijk. De entreeprijs is goed te doen en je betaalt alleen voor de kinderen.”

Binnen is een twee verdiepingen hoog mega-klim- en speeltoestel met glijbanen, ballenbak en verschillende hindernissen dat garant staat voor uren speelplezier.

Volledig scherm Vlnr. Munzur Yalcin (12), Damla Akbas (12) en Mert Akbas (9) © Martijn Schraven Ryad (4) kan amper wachten tot zijn tante Mirela Habibovic afgerekend heeft bij de entree. Hij heeft zijn schoenen al uit voordat hij voorbij het poortje is. Samen met zijn nichtje Medina (6) gaat hij in een rechte lijn de speelhal in. Mirela begroet ondertussen Soraya Khoeblal met haar zoontjes Jake (3) en Elliott (1). De twee vriendinnen, een uit Den Bosch, de ander uit Tilburg, spreken vaker af bij De Vossenberg. ,,Het is hier misschien iets luidruchtiger dan op een terras”, legt Mirela uit. ,,Maar hier kunnen de kinderen lekker spelen terwijl ze zich in een café snel vervelen. Op die manier doen we een beetje water bij de wijn, maar hebben we wel de kans om even gezellig bij te kletsen.

Munzur Yalcin (12), Damla Akbas (12) en Mert Akbas (9) geven een eigen draai aan de speelmogelijkheden. Het klimtoestel buiten, maar ook de kabelbaan en de rest van de speeltuin, vormen een uitstekende plek om krijgertje te spelen. Dat wil zeggen; één iemand is ’m en die moet proberen de andere twee te vangen. Met Damla in dit geval als vanger. ,,Mert was het makkelijkst om bij te komen”, zegt ze desgevraagd, waar Mert meteen aan toevoegt: ,,Maar ze kon me niet vasthouden want is wist telkkens los te komen.”