Beregenen gras West-Brabant mag, maar droogte ligt al weer op de loer

Redelijk op peil

Normaal wordt de natuurlijke voorraad grondwater in de wintermaanden weer aangevuld. Maar dat is de afgelopen twee jaar niet voldoende gebeurd. Een droog en warm voorjaar of zomer kunnen ook in 2020 weer tot droogte leiden. Daarom is het waterschap actief bezig met maatregelen om water vast te houden. De stuwen staan zoveel mogelijk in de hoge stand en gaan alleen even omlaag als dat nodig is. Dat was in februari het geval, toen beken en sloten vol stonden en de bovengrond was verzadigd.