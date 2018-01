Bende rooft 1000 biljartkeus en loopt na ramkraak op tabakswinkel tegen de lamp

In februari 2016 werd Verhoeven Biljarts in Malle grotendeels leeg geroofd. Onbekenden laadden duizend biljartkeus in een bestelwagen van de firma, goed voor een totale waarde van 300.000 euro. De bestelwagen werd nadien leeg teruggevonden in een Tilburgs kanaal. Naast de grote kraak bij Verhoeven Biljarts in Malle pleegden dezelfde daders ook in het arrondissment Turnhout verscheidene feiten. Zo drongen ze in maart 2016 binnen bij Auto-5 in Geel. Ze stalen er auto-onderdelen zoals remblokken en ruitenwissers met een totale verkoopwaarde van meer dan 40.000 euro. In Balen pleegden ze enkele weken voordien een diefstal met geweld. En ook in Limburg sloegen ze op verscheidene plaatsen hun slag.