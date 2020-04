Ben van den Corput (1934-2020): opgeleid bij Backer en Rueb loste hij alle klusproblemen op

Meer dan dertig bestuur­ders rijden over afgezette rijstrook bij ongeluk in Breda

9:35 BREDA - Liefst 34 automobilisten krijgen binnenkort een bekeuring op hun mat omdat zij vrijdagmiddag over een afgezette rijstrook reden. De rijstrook in Breda was dicht vanwege een ongeval. Dat meldt de politie.