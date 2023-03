Ben jij tussen de 18 en 27 jaar? Dan kun je hier een gratis HPV-vaccinatie krijgen

indebuurt.nlGoed nieuws: je kunt je nu gratis laten vaccineren in Breda tegen het HPV-virus. Als Bredase jongere ben je misschien niet heel bewust bezig met het humaan papillomavirus, maar dit zeer besmettelijke virus kan verschillende soorten kanker veroorzaken.

Misschien denk je nu, ‘dit virus is een ver-van-mijn-bedshow’, maar als je seksueel actief bent, is de kans juist zeer groot dat je in aanraking komt met HPV.

Vaccinatie tegen HPV

Als je je laat vaccineren, bescherm je jezelf en anderen tegen HPV. Het is geen 100 procent bescherming, maar je hebt hierdoor een veel kleinere kans op kanker door het virus. Voor een goede bescherming heb je twee vaccinaties nodig met minimaal 5 maanden ertussen.

Hier haal je een gratis vaccinatie in Breda

Het vaccin is dit jaar (2023) gratis te verkrijgen voor iedere Bredase jongere tussen de 18 en 27 jaar. Goed om te weten: normaal kost een vaccinatie tussen de 125 euro en 150 euro. Als je dit jaar de vaccinaties haalt, scheelt je dat zo’n 300 euro.

Ben jij dus geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003, dan kun je gratis een vaccinatie krijgen bij de GGD aan Heerbaan 190

Je kunt via deze site een afspraak maken. Vijf maanden na je eerste vaccinatie ontvang je automatisch een herinnering om een afspraak te maken voor je tweede vaccinatie.

Wat is HPV?

HPV is een virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken. Baarmoederhalskanker komt hiervan het meest voor. Andere vormen van kanker die het virus kan veroorzaken zijn aan de mond- en keelholte, de vagina, schaamlippen, de anus en de penis.

Hoe krijg je HPV?

Als je ziet op welke plekken HPV kanker kan veroorzaken, dan begrijp je misschien ook wel hoe het virus van mens tot mens wordt overgebracht. Het virus wordt overgedragen via de handen, huid of mond als je vrijt met iemand die besmet is. Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV.

(Bron: GGD en RIVM)

