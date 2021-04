Ben je aan het wandelen, moet je opeens naar de wc (en dan wordt het lastig in West-Brabant)

Vrienden van de doodgesto­ken Megan (15) kunnen voortaan samenkomen op een bankje, geschonken door de buurt

8 april BREDA - Het is een ode aan hun buurmeisje Megan (15), dat anderhalf jaar geleden in haar ouderlijk huis werd doodgestoken. De wijkraad Boeimeer plaatst op zaterdag 24 april een bankje ter ere van haar, op een grasveld schuin tegenover de woning waar het fatale incident plaatsvond. Een bankje, dat helemaal in de geest van Megan is gemodelleerd.