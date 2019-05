Bels Lijntje wordt een nóg grotere belevenis

Bavel wil accommoda­tie in centrum van het dorp

8:58 BAVEL - Moet de sterk verouderde sportaccommodatie De Huif in Bavel opgekalefaterd worden? Of kun je beter een nieuwe multifunctionele voorziening bouwen die ook geschikt is als onderkomen voor de vele verenigingen die het dorp rijk is? In Bavel weten ze het wel. ‘Kies voor dat laatste’ luidt het dringende advies aan het Bredase gemeentebestuur.