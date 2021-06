Beloning voor gezond kantinebeleid AV Sprint

2,1% of 3,8% groei? Hoe serieus moeten we al die voorspel­lin­gen voor onze economie eigenlijk nemen?

19 juni Met de economie is het net als met het weer. Er wordt volop voorspeld, maar de economen zitten er met hun verwachtingen regelmatig naast of lijken elkaar ronduit tegen te spreken. Zoals over de economie in West-Brabant. Hoe serieus moeten we al die voorspellingen eigenlijk nemen?