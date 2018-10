Belgische justitie wil uitlevering Frank Masmeijer, advocaten verbaasd

NAC over failliete rugsponsor: ‘Substanti­eel bedrag Energie­Flex is overge­maakt’

16:07 NAC onderzoekt momenteel met een expert of de naam van het failliet verklaarde EnergieFlex per direct van de achterkant van het shirt wordt verwijderd. Dat is een van de dingen waar naar gekeken wordt, laat de Bredase club dinsdagmiddag weten nadat het faillissement van de rugsponsor is uitgesproken.