Belgische douane voert actie aan de grens in Wuustwezel, verkeer vanuit Nederland in de file

Serie meivakantie Minder activitei­ten op de camping, maar Demi (4) en de andere gasten vermaken zich wel

6 mei BREDA - De vakantie van Angelique Bakker duurt nog tot en met zondag. Toch rijdt ze deze week even op en neer van Camping Liesbos naar haar woning in Gouda. Daar staan nog wat glazen flessen, die ze wil gebruiken voor een spontane knutselsessie. ,,De kinderen vroegen erom: ‘Gaan we nog iets maken voor Moederdag?’”