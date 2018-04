Belgisch popfestival Ik Zie U Graag heeft in 10 jaar naam gemaakt

BREDA - Aan het bezoekersaantal is het niet te meten. Dat is al jaren gelijk, de Bredase Mezz heeft nou eenmaal een beperkte capaciteit. Maar dat festival Ik Zie U Graag na tien edities een stevige positie in de Belgisch-Nederlandse popwereld heeft gekregen, bewijst onder meer de (inter)nationale media-aandacht voor het evenement.

Belgische popmuziek, daar draait het bij festival om. Al vanaf die eerste editie in 2009. Scheidend Mezz-programmeur Steffi Blonk: ,,Achterliggende gedachte was destijds vrij eenvoudig. Er gebeurde in België veel op het gebied van de popmuziek. België ligt dicht bij Breda. Mezz had belangstelling voor de Belgische muziek en had nog ruimte. Waarom geen festival, was toen het idee."

Belgen

Leuk voor het Bredase publiek, maar ook voor de Belgen, die op die manier, net over de grens, betaalbaar bands van hun eigen bodem konden horen en zo misschien warm liepen om vaker het poppodium in Breda te bezoeken.

Het bleek een gouden greep. Eigenlijk al vanaf de eerste editie was het festival uitverkocht. Mezz-directeur Frank van Iersel: ,,Het feit dat daar in tien jaar geen verandering in is gekomen, bewijst dat het succesvol is. De bezoekers van het eerste uur komen jaarlijks terug. Passe partouts worden inmiddels al gekocht voor de programmering bekend is. Daaruit spreekt vertrouwen."

Springplank

Veranderingen waren er gedurende de jaren wel. Niet zozeer in de programmering. Die tast al vanaf het begin het Belgische talent af. Biedt enerzijds beginnende bands een springplank aan, maar combineert dat met grotere namen. Blonk: ,,Maar die vragen we wel net iets anders te doen. Zodat het spannend blijft." Zo trad deze editie Gabriël Rios als trio op en liet Novastar die solistisch nieuw werk liet horen.

Belgische bands waar Mezz de eerste jaren van het festival nog voor moest lobbyen, maar die zich inmiddels soms zelf al aanbieden.

Ambitie